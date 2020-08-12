Эксперт оценил необходимость диплома для трудоустройства

Член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков оценил необходимость диплома для трудоустройства.

«В 80—90-х годах считалось, что если ты без диплома, то ты ничего не стоишь. Работодатели действовали по той же логике. Сегодня другой тренд, всё большее число работодателей смотрят не столько на диплом, сколько на то, что человек умеет», — цитирует эксперта URA.RU.

По его словам, нужно стремиться к знаниям, а не к диплому, а знания можно получить по-разному, начиная с онлайн-курсов и заканчивая стажировками.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН оценил необходимость гибридного подхода в новом учебном году.