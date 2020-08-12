В Петербурге за сутки более 14,5 тысячи человек протестировали на COVID-19

В Петербурге за минувшие сутки 14 647 человек протестировали на COVID-19.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение представителей оперативного штаба.

Под медицинским наблюдением находятся 504 человека: 150 — в обсерваторе, 139 — на самоизоляции, 215 — контактные.

За последние сутки коронавирус выявили у 161 петербуржца.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.