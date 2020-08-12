В Петербурге за сутки более 14,5 тысячи человек протестировали на COVID-19
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- РИА Новости
Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение представителей оперативного штаба.
Под медицинским наблюдением находятся 504 человека: 150 — в обсерваторе, 139 — на самоизоляции, 215 — контактные.
За последние сутки коронавирус выявили у 161 петербуржца.
Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.