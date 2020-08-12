Центр Гамалеи готовит документы для разрешения изучения вакцины на детях

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр готовит пакет документов для получения разрешения на тестирование вакцины от коронавирусной инфекции на детях.

«В настоящее время нами по распоряжению Минздрава готовится пакет документов, который прорабатывается в деталях», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что разработка ведётся на уровне института, Минздрава, а также в сотрудничестве с профессиональным педиатрическим сообществом, которое имеет «большой опыт в исследовании лекарственных препаратов на детях».

Ранее Гинцбург рассказал, сколько времени потребовалось на разработку российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

11 августа российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия стала первой в мире страной, в которой была зарегистрирована вакцина от COVID-19.