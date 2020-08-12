Центр Гамалеи готовит документы для разрешения изучения вакцины на детях
- © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин
«В настоящее время нами по распоряжению Минздрава готовится пакет документов, который прорабатывается в деталях», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что разработка ведётся на уровне института, Минздрава, а также в сотрудничестве с профессиональным педиатрическим сообществом, которое имеет «большой опыт в исследовании лекарственных препаратов на детях».
Ранее Гинцбург рассказал, сколько времени потребовалось на разработку российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
11 августа российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия стала первой в мире страной, в которой была зарегистрирована вакцина от COVID-19.