Гинцбург прокомментировал сроки создания вакцины от коронавируса

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, за сколько была разработана российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19.
Гинцбург прокомментировал сроки создания вакцины от коронавируса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Та вакцина, по поводу которой мы сегодня собрались... включая клинические испытания (вакцина. — RT) была создана в течение порядка пяти месяцев», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России первой в мире зарегистрирована вакцина от COVID-19.

11 августа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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