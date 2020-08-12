В Якутске аэропорт был вынужден остановить работу из-за угроз

В Якутске аэропорт был вынужден остановить работу после ложного сообщения о минировании.

Как отметили в аэропорту, сообщение о минировании поступило в 7:25 (1:25 мск), после чего была проведена эвакуация здания. На место прибыли спецподразделения Росгвардии и кинологи МВД.

«Режим эвакуации, объявленный сегодня утром в аэропорту «Якутск», снят в 9:10 (3:10 мск). В ходе проверки специализированными службами никаких угроз обнаружено не было», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время расписание рейсов корректируется.

Ранее аэропорт Хабаровска был эвакуирован после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сообщение оказалось ложным.