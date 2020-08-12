В Якутске аэропорт был вынужден остановить работу из-за угроз

Короткая ссылка
В Якутске аэропорт был вынужден остановить работу после ложного сообщения о минировании.
В Якутске аэропорт был вынужден остановить работу из-за угроз
  • © yks.aero

Как отметили в аэропорту, сообщение о минировании поступило в 7:25 (1:25 мск), после чего была проведена эвакуация здания. На место прибыли спецподразделения Росгвардии и кинологи МВД.

«Режим эвакуации, объявленный сегодня утром в аэропорту «Якутск», снят в 9:10 (3:10 мск). В ходе проверки специализированными службами никаких угроз обнаружено не было», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время расписание рейсов корректируется.

Ранее аэропорт Хабаровска был эвакуирован после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сообщение оказалось ложным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить