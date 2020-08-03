Хабаровский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о минировании

Аэропорт Хабаровска был эвакуирован после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве.

«На электронную почту одного из сотрудников поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний. Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы», — цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что рейсы на прилёт в город не будут задержаны, пассажиры останутся в самолётах до окончания проверки здания.

Ранее поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным.