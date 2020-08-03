Хабаровский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о минировании

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Аэропорт Хабаровска был эвакуирован после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве.
Хабаровский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о минировании
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«На электронную почту одного из сотрудников поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний. Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы», — цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что рейсы на прилёт в город не будут задержаны, пассажиры останутся в самолётах до окончания проверки здания.

Ранее поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным.

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