В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о «минировании»
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«Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании поступило утром во вторник на сайт аэропорта. Пассажиры и персонал были немедленно эвакуированы из здания, на место прибыли сотрудники оперативных служб и осмотрели все помещения. Взрывного устройства они не обнаружили», — приводит РИА Новости её слова.
Суетинова уточнила, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга.