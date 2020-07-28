В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о «минировании»

Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным. Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Марина Суетинова.

«Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании поступило утром во вторник на сайт аэропорта. Пассажиры и персонал были немедленно эвакуированы из здания, на место прибыли сотрудники оперативных служб и осмотрели все помещения. Взрывного устройства они не обнаружили», — приводит РИА Новости её слова.

Суетинова уточнила, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга.