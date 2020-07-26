Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По словам собеседника, в анонимном сообщении также говорилось о наличии бомбы в аэропорту Краснодара, однако там уже заявили агентству, что не располагают информацией о возможном минировании.
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее специалисты заявили, что в ходе проверки каких-либо взрывных устройств обнаружено не было.
15 июля в аэропорты Краснодара и Сочи поступили ложные сообщения о «минировании».