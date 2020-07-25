Сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Хабаровска не подтвердилось

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Информация об угрозе взрыва в аэропорту Хабаровска не подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, проверка терминала завершена.
Сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Хабаровска не подтвердилось
  • РИА Новости

«Проверка завершилась в 12:35 (05:35 мск), угроз не обнаружено. Задержано два рейса: рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» на Екатеринбург и рейс авиакомпании «Россия» на Москву. Время вылета будет известно позже», — приводит ТАСС слова представителя аэропорта.

Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.

15 июля в аэропорты Краснодара и Сочи поступили ложные сообщения о «минировании».

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