Аэропорт в Хабаровске эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Короткая ссылка
Пассажиры и персонал аэропорта в Хабаровске эвакуированы из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
Аэропорт в Хабаровске эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Нам позвонили из полиции и сказали, что им поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний. Из здания эвакуированы пассажиры и персонал. На месте работают экстренные службы, полиция», — приводит РИА Новости слова представителя аэропорта.

Информации о задержках рейсов не приводится. 

Ранее стало известно об отправке бригады московских врачей в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить