Аэропорт в Хабаровске эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Нам позвонили из полиции и сказали, что им поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний. Из здания эвакуированы пассажиры и персонал. На месте работают экстренные службы, полиция», — приводит РИА Новости слова представителя аэропорта.
Информации о задержках рейсов не приводится.
Ранее стало известно об отправке бригады московских врачей в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.