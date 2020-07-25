Аэропорт в Хабаровске эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Пассажиры и персонал аэропорта в Хабаровске эвакуированы из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.

«Нам позвонили из полиции и сказали, что им поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний. Из здания эвакуированы пассажиры и персонал. На месте работают экстренные службы, полиция», — приводит РИА Новости слова представителя аэропорта.

Информации о задержках рейсов не приводится.

Ранее стало известно об отправке бригады московских врачей в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.