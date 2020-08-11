В Ижевске рассказали о подготовке школ к учебному году

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о подготовке школ к учебному году.
В Ижевске рассказали о подготовке школ к учебному году
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«Должны выполняться такие правила, как своевременно мыть руки, использовать антисептики», — заявил Бекмеметьев.

По его словам, также необходима ежедневная влажная уборка с антисептиком, раз в месяц — генеральная уборка. Ещё одно требование — обеспечение рециркуляторами всех учебных заведений.

«К 1 сентября мы должны быть готовы почти по всем школам отчитаться о том, что они у нас уже закуплены либо ещё в закупках, но будут. Важно, что рециркуляторы должны закупаться самими школами, никаких сборов с родителей на их приобретение быть не должно», — уточнил Бекмеметьев.

Ранее, как сообщало URA.RU, пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября.

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