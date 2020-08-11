Эксперт оценил заболеваемость COVID-19 среди детей

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Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН, профессор-иммунолог Арег Тотолян оценил заболеваемость COVID-19 среди детей.
Эксперт оценил заболеваемость COVID-19 среди детей
  • РИА Новости

«Вирус проникает в эпителиальную клетку. Здесь участвуют два рецептора, один из них — ангиотензин-превращающий фермент. Он находится на мембране клетки, количество этих рецепторов на мембране разное, с возрастом оно увеличивается», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, у детей плотность рецепторов существенно ниже, и это одна из причин, почему они менее подвержены заболеванию.

В июле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что правительство Санкт-Петербурга выделило 878 млн рублей на дополнительные выплаты медикам. Средства поступят из резервного фонда города.

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