В Татарстане возобновляют работу мобильные поликлиники
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- РИА Новости
Об этом сообщает Inkazan.ru.
«Мы надеемся, что осенняя волна заболеваемости не внесёт особых коррективов. Рассчитываем на этот ресурс с точки зрения охвата и доступности медицинской помощи, особенно для сельских жителей», — сказал Абашев.
Сотрудники мобильных поликлиник должны составить списки тех, кому требуются консультации узких специалистов.
Ранее в беседе с НСН вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о возможности более тяжёлого течения COVID-19 осенью.