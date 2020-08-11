В Татарстане возобновляют работу мобильные поликлиники

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Мобильные поликлиники возобновляют работу в Татарстане, заявил заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев на брифинге о санэпидситуации.
В Татарстане возобновляют работу мобильные поликлиники
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inkazan.ru.

«Мы надеемся, что осенняя волна заболеваемости не внесёт особых коррективов. Рассчитываем на этот ресурс с точки зрения охвата и доступности медицинской помощи, особенно для сельских жителей», — сказал Абашев.

Сотрудники мобильных поликлиник должны составить списки тех, кому требуются консультации узких специалистов.

Ранее в беседе с НСН вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о возможности более тяжёлого течения COVID-19 осенью.

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