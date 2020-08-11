В Подмосковье рассказали о ходе работы по обеспечению детей-сирот жильём в 2020 году

С начала 2020 года почти 400 детей-сирот в Московской области получили ключи от квартир. Жильё предоставляют в основном в новостройках, расположенных в районах с развитыми инфраструктурой и транспортным сообщением.

© Антон Денисов

РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360». Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, всего до конца года квартирами должны обеспечить 780 человек. По её словам, подмосковное правительство выделило на эти цели более 2 млрд рублей. Шесть городских округов уже выполнили план. Среди них — Руза, Сергиев Посад, Ленинский округ, Рошаль, Восход и Звёздный Городок. Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём.