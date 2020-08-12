В Совфеде прокомментировали возможность увеличения пособий на детей из малоимущих семей

Первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что Минтруд начал готовить расчёты по повышению социальной помощи детям в семьях с низким доходом в возрасте от трёх до семи лет.

Об этом Валерий Рязанский сообщил в интервью ФБА «Экономика сегодня».

«Минтруд действительно начал готовить расчёты по повышению социальной помощи детям в семьях с низким доходом — такая работа требует сложных аналитических выкладок и расчётов», — отметил Рязанский.

Он подчеркнул, что данная мера должна приводить к тому, чтобы получатели преодолевали порог бедности.

«Применённые выплаты в 5,5 тыс. рублей в месяц на ребёнка не позволили семьям преодолеть рубеж бедности, и эту ситуацию нужно менять», — сказал Рязанский.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Nation News оценила законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами.