В Совфеде прокомментировали возможность увеличения пособий на детей из малоимущих семей

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Первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что Минтруд начал готовить расчёты по повышению социальной помощи детям в семьях с низким доходом в возрасте от трёх до семи лет.
В Совфеде прокомментировали возможность увеличения пособий на детей из малоимущих семей
  • Reuters

Об этом Валерий Рязанский сообщил в интервью ФБА «Экономика сегодня».

«Минтруд действительно начал готовить расчёты по повышению социальной помощи детям в семьях с низким доходом — такая работа требует сложных аналитических выкладок и расчётов», — отметил Рязанский.

Он подчеркнул, что данная мера должна приводить к тому, чтобы получатели преодолевали порог бедности.

«Применённые выплаты в 5,5 тыс. рублей в месяц на ребёнка не позволили семьям преодолеть рубеж бедности, и эту ситуацию нужно менять», — сказал Рязанский.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Nation News оценила законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами.

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