Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины

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Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико оценил ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19.
Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины
  • Reuters

Ранее РБК сообщало, что Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала отложить государственную регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если речь идёт о вакцине, которая разработана центром Гамалеи, то она не возникла на пустом месте. Уже более десяти лет в этом направлении работает центр, там созданы вакцины против лихорадки Эбола, против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). При создании вакцины от COVID-19 использована такая же технология, на основе аденовируса», — заявил Брико РИА Новости.

Он отметил, что технология уже отработана.

Ранее заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко прокомментировала ситуацию с регистрацией вакцины.

Российский эксперт Сергей Глаголев в беседе с телеканалом «360» отметил, что «каждый факт применения вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе, где регуляторный орган сможет наблюдать её эпидемическую эффективность».

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

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