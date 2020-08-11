Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины
- Reuters
Ранее РБК сообщало, что Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала отложить государственную регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Если речь идёт о вакцине, которая разработана центром Гамалеи, то она не возникла на пустом месте. Уже более десяти лет в этом направлении работает центр, там созданы вакцины против лихорадки Эбола, против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). При создании вакцины от COVID-19 использована такая же технология, на основе аденовируса», — заявил Брико РИА Новости.
Он отметил, что технология уже отработана.
Ранее заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко прокомментировала ситуацию с регистрацией вакцины.
Российский эксперт Сергей Глаголев в беседе с телеканалом «360» отметил, что «каждый факт применения вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе, где регуляторный орган сможет наблюдать её эпидемическую эффективность».
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».