В Иванове столкнулись три автобуса

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате столкновения трёх автобусов в Иванове.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону.

«Сегодня утром на остановке общественного транспорта столкнулись три автобуса, пострадали шесть человек», — отметили в ведомстве.

Вместе с этим РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что в аварии участвовали три маршрутки и при столкновении пострадали не шесть, а пять человек.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.