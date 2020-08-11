В Иванове столкнулись три автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону.
«Сегодня утром на остановке общественного транспорта столкнулись три автобуса, пострадали шесть человек», — отметили в ведомстве.
Вместе с этим РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что в аварии участвовали три маршрутки и при столкновении пострадали не шесть, а пять человек.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.