Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего вечером в пятницу, 7 августа, на автодороге Самара — Большая Черниговка.

Об обстоятельствах ДТП сообщает sova.info.

Вечером 7 августа на автодороге Самара — Большая Черниговка водитель автомобиля Datsun догнал идущий впереди Hyundai Solaris. В результате сильного удара корейский автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo.

«В итоге на месте скончался мужчина, находящийся за рулём Hyundai. Чуть позже в больнице умерла его пассажирка — 34-летняя женщина. Детей двух и трёх лет, а также двухмесячного малыша доставили в больницу. Водителя и пассажира Datsun после осмотра врачами отпустили домой», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Уточняется, что за рулём Datsun находился сотрудник ГИБДД. На момент аварии он находился в отпуске. Сейчас мужчина задержан.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)», — отметили в СУ СК по Самарской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.