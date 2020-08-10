Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Самаре

Короткая ссылка
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего вечером в пятницу, 7 августа, на автодороге Самара — Большая Черниговка.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Самаре
  • РИА Новости

Об обстоятельствах ДТП сообщает sova.info.

Вечером 7 августа на автодороге Самара — Большая Черниговка водитель автомобиля Datsun догнал идущий впереди Hyundai Solaris. В результате сильного удара корейский автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo.

«В итоге на месте скончался мужчина, находящийся за рулём Hyundai. Чуть позже в больнице умерла его пассажирка — 34-летняя женщина. Детей двух и трёх лет, а также двухмесячного малыша доставили в больницу. Водителя и пассажира Datsun после осмотра врачами отпустили домой», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Уточняется, что за рулём Datsun находился сотрудник ГИБДД. На момент аварии он находился в отпуске. Сейчас мужчина задержан.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)», — отметили в СУ СК по Самарской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить