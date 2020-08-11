СК возбудил дело из-за пожара на заправке в Волгограде

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Следователи возбудили уголовное дело после пожара на газовой автозаправке в Волгограде.
СК возбудил дело из-за пожара на заправке в Волгограде
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)», — указали в ведомстве.

Отмечается, что у собственника заправки изъята техническая и иная документация.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в результате пожара на газовой заправке в Волгограде. По факту произошедшего СК начал проверку.

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