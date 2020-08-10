Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде достигло 12

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Число пострадавших в результате пожара на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 12. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.
Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде достигло 12
  • РИА Новости

«Пострадавших — 12», — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Как заявляли в МЧС, в Волгограде произошло горение цистерны с газом и здания автозаправочной станции. Пожар удалось потушить

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