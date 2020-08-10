Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде достигло 12

Число пострадавших в результате пожара на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 12. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.

РИА Новости

«Пострадавших — 12», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Как заявляли в МЧС, в Волгограде произошло горение цистерны с газом и здания автозаправочной станции. Пожар удалось потушить.