СК начал проверку из-за пожара на газовой заправке в Волгограде

Следственный комитет организовал проверку после возгорания на газовой автозаправочной станции в Волгограде.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

«Следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована проверка по факту возгорания на заправочной станции, расположенной на проспекте Ленина областного центра», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в результате пожара на газовой заправке в Волгограде. К настоящему моменту возгорание уже потушено.