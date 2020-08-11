Эксперты назвали стоимость подготовки ребёнка к учебному году

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Стоимость обычного комплекта для нового учебного года из пенала, портфеля, спортивной и школьной формы обойдётся родителям в среднем в 3180 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра сервиса для размещения объявлений «Авито».
Эксперты назвали стоимость подготовки ребёнка к учебному году
  • Pixabay

«В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдётся родителям в среднем в 3180 рублей», — приводит РИА Новости заявление.

Эксперты уточнили, что цена портфеля в среднем составляет 1150 рублей, а школьной формы — 1060 рублей.

С учётом покупки техники для дистанционного обучения стоимость подготовки ребёнка к новому учебному году существенно увеличивается (более 20 тыс. рублей). 

«В этот набор, помимо базовых вещей из обычного набора, входят также ноутбук и компьютерное кресло — важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году», — говорится в исследовании.

Ранее аналитики из IT-компании «Платформа ОФД» заявили, что средний чек на набор первоклассника вырос на 55%.

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