Эксперты назвали стоимость подготовки ребёнка к учебному году

Стоимость обычного комплекта для нового учебного года из пенала, портфеля, спортивной и школьной формы обойдётся родителям в среднем в 3180 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра сервиса для размещения объявлений «Авито».

«В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдётся родителям в среднем в 3180 рублей», — приводит РИА Новости заявление.

Эксперты уточнили, что цена портфеля в среднем составляет 1150 рублей, а школьной формы — 1060 рублей.

С учётом покупки техники для дистанционного обучения стоимость подготовки ребёнка к новому учебному году существенно увеличивается (более 20 тыс. рублей).

«В этот набор, помимо базовых вещей из обычного набора, входят также ноутбук и компьютерное кресло — важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году», — говорится в исследовании.

Ранее аналитики из IT-компании «Платформа ОФД» заявили, что средний чек на набор первоклассника вырос на 55%.