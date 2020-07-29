Эксперт прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника в России
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- РИА Новости
«Основные расходы связаны с приобретением школьной формы или одежды, а также спортивной обуви. Но по вот этим категориям такого драматического роста цен не отмечают, и вряд ли он возможен», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, этот год будет непростым для производителей и слишком сильно поднимать цены они не станут.
Как прогнозирует Янин, изменения по одежде и обуви могут быть в пределах падения курса рубля.
Ранее представитель IT-компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника.