Иммунолог дала рекомендации по подготовке к осени

Иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина дала рекомендации по подготовке к осени.

«Естественно, уже сейчас надо больше есть свежих овощей, ягод, фруктов. Рационализировать своё питание. Стараться больше спать. Если есть возможность, то хотя бы на неделю устроить себе отдых», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не следует злоупотреблять алкоголем и табаком за несколько недель до начала осени, поскольку такие привычки снижают иммунитет и тормозят обменные процессы в организме.

Если человек сильно подвержен вирусным инфекциям, то есть смысл пойти на консультацию к врачу-иммунологу уже сейчас, считает Логина.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с kp.ru оценил сезонность COVID-19.