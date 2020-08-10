Иммунолог дала рекомендации по подготовке к осени
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«Естественно, уже сейчас надо больше есть свежих овощей, ягод, фруктов. Рационализировать своё питание. Стараться больше спать. Если есть возможность, то хотя бы на неделю устроить себе отдых», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, не следует злоупотреблять алкоголем и табаком за несколько недель до начала осени, поскольку такие привычки снижают иммунитет и тормозят обменные процессы в организме.
Если человек сильно подвержен вирусным инфекциям, то есть смысл пойти на консультацию к врачу-иммунологу уже сейчас, считает Логина.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с kp.ru оценил сезонность COVID-19.