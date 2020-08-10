Эксперт оценил ситуацию с гриппом и COVID-19

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Член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил ситуацию с гриппом и COVID-19.
Эксперт оценил ситуацию с гриппом и COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что меры, принимаемые врачами против коронавируса, эффективны и против гриппа.

«Поэтому гриппу будет непросто распространяться в новых условиях, и с большой вероятностью предстоящий сезон пройдёт достаточно спокойно. Иммунитет от коронавируса и гриппа практически не перекрывается», — отметил эксперт.

Со своей стороны, депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

«Коронавирусом за семь месяцев заболело только 20 млн. А гриппом в год до 900 млн болеет», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Елена Бурцева оценила вероятность развития иммунитета к гриппу после COVID-19.

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