В Севастополе рассказали о детских выплатах

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В Севастополе почти 86 тыс. детей получили разовую выплату в размере 3 тыс. рублей.
В Севастополе рассказали о детских выплатах
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Об этом в ходе аппаратного совещания 10 августа рассказала директор департамента образования и науки Елена Богомолова, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«На сегодняшний день выплаты получили 85 956 человек на общую сумму 257,9 млн рублей... На сегодняшний день почти все дети получили региональную выплату, остались единичные случаи. Каждый такой случай рассматривается в индивидуальном порядке», — сказала Богомолова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.

 

 

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