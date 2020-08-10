В МЧС назвали площадь пожара на автозаправке в Волгограде

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Площадь пожара на газовой автозаправке в Волгограде превысила 1000 кв. м, поскольку огонь перекинулся на траву на прилегающей территории. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на врио начальника ГУ МЧС по региону Николая Любавина.
В МЧС назвали площадь пожара на автозаправке в Волгограде
  • © МЧС РФ по Волгоградской области

«Общая площадь пожара на автозаправке составила 350 кв. м, по прилегающей территории — 1000 кв. м», — заявил Любавин.

Также он сообщил, что в момент прибытия пожарных произошёл взрыв автомобиля на заправке. В результате пострадали четыре сотрудника МЧС.

По данным источника агентства в экстренных службах, одного сотрудника госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате пожара на газовой заправке в Волгограде. Возгорание ликвидировано.

СК начал проверку из-за пожара.

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