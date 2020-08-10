В МЧС назвали площадь пожара на автозаправке в Волгограде

Площадь пожара на газовой автозаправке в Волгограде превысила 1000 кв. м, поскольку огонь перекинулся на траву на прилегающей территории. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на врио начальника ГУ МЧС по региону Николая Любавина.

«Общая площадь пожара на автозаправке составила 350 кв. м, по прилегающей территории — 1000 кв. м», — заявил Любавин.

Также он сообщил, что в момент прибытия пожарных произошёл взрыв автомобиля на заправке. В результате пострадали четыре сотрудника МЧС.

По данным источника агентства в экстренных службах, одного сотрудника госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате пожара на газовой заправке в Волгограде. Возгорание ликвидировано.

СК начал проверку из-за пожара.