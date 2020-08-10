В МЧС назвали площадь пожара на автозаправке в Волгограде
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«Общая площадь пожара на автозаправке составила 350 кв. м, по прилегающей территории — 1000 кв. м», — заявил Любавин.
Также он сообщил, что в момент прибытия пожарных произошёл взрыв автомобиля на заправке. В результате пострадали четыре сотрудника МЧС.
По данным источника агентства в экстренных службах, одного сотрудника госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате пожара на газовой заправке в Волгограде. Возгорание ликвидировано.
СК начал проверку из-за пожара.