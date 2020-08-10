В Москве задержали подбросивших мужчинам наркотики полицейских
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ГСУ СК по Москве.
По версии следствия, ночью в конце июня трое полицейских при патрулировании территории вблизи жилого дома на Арбатской площади остановили автомобиль и досмотрели находящихся в нём мужчин. Во время досмотра одного из мужчин они подбросили в его рюкзак пакет с неизвестным веществом, «который в дальнейшем выдали как обнаруженное ими наркотическое средство».
«Когда потерпевшие стали высказывать несогласие с действиями сотрудников полиции, они применили в отношении досматриваемых специальные средства и нанесли им телесные повреждения. После чего сотрудники полиции потребовали от потерпевших передачи им денежных средств в сумме 300 тыс. рублей за освобождение от уголовной ответственности», — указывается в заявлении.
Отмечается, что мужчины в сопровождении сотрудников правоохранительных органов проследовали в ближайший банкомат, где полицейскими была получена указанная сумма.
После этого потерпевшие обратились в следственное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве, вскоре злоумышленники были задержаны.
«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»)», — отметили в ведомстве.
В отношении полицейских уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
6 июня 2019 года в центре Москвы у журналиста Ивана Голунова в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил мужчина, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.
В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
7 августа стало известно, что расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено.