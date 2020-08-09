В Красноярском крае возбуждено дело по факту ДТП с четырьмя погибшими

Короткая ссылка
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека и ещё трое пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
В Красноярском крае возбуждено дело по факту ДТП с четырьмя погибшими
  • РИА Новости

«Следователями полиции возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Канском районе, где сегодня четыре человека погибли, ещё трое получили тяжёлые травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более лиц».

В настоящее время в рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Как сообщает ТАСС, 9 августа два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На месте погибли водители обоих автомобилей и два пассажира.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить