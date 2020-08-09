В Красноярском крае возбуждено дело по факту ДТП с четырьмя погибшими

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека и ещё трое пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Следователями полиции возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Канском районе, где сегодня четыре человека погибли, ещё трое получили тяжёлые травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более лиц».

В настоящее время в рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Как сообщает ТАСС, 9 августа два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На месте погибли водители обоих автомобилей и два пассажира.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.