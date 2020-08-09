Трое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Саратовской области
- РИА Новости
«Произошло столкновение автомобилей Geely и Lada Granta, в результате ДТП три человека погибли», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
ДТП произошло на 255-м километре автодороги Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей в Воронежской области.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.