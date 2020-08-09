Трое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Три человека погибли и двое, в том числе ребёнок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей у села Быков Отрог в Саратовской области, сообщили в областном главке ГИБДД.

РИА Новости