Трое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Саратовской области

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Три человека погибли и двое, в том числе ребёнок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей у села Быков Отрог в Саратовской области, сообщили в областном главке ГИБДД.
Трое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Саратовской области
  • РИА Новости

«Произошло столкновение автомобилей Geely и Lada Granta, в результате ДТП три человека погибли», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

ДТП произошло на 255-м километре автодороги Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей в Воронежской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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