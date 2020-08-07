В ДТП под Воронежем погибли три человека

Короткая ссылка
В результате столкновения четырёх автомобилей в Воронежской области три человека погибли и ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В ДТП под Воронежем погибли три человека
  • © REUTERS/Mariya Gordeyeva

«Произошло столкновение четырёх автомобилей (две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina). В результате ДТП три человека погибли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Натальи Куликовой.

Отмечается, что авария произошла в 15:25 мск в Рамонском районе на 4-м км автодороги Рамонь — Сенное.

Ранее в Калининграде автобус сбил двоих восьмилетних школьников на самокатах, которые переезжали дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить