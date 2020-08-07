В ДТП под Воронежем погибли три человека

В результате столкновения четырёх автомобилей в Воронежской области три человека погибли и ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Произошло столкновение четырёх автомобилей (две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina). В результате ДТП три человека погибли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Натальи Куликовой.

Отмечается, что авария произошла в 15:25 мск в Рамонском районе на 4-м км автодороги Рамонь — Сенное.

Ранее в Калининграде автобус сбил двоих восьмилетних школьников на самокатах, которые переезжали дорогу по пешеходному переходу на красный свет.