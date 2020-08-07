В ДТП под Воронежем погибли три человека
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«Произошло столкновение четырёх автомобилей (две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina). В результате ДТП три человека погибли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Натальи Куликовой.
Отмечается, что авария произошла в 15:25 мск в Рамонском районе на 4-м км автодороги Рамонь — Сенное.
Ранее в Калининграде автобус сбил двоих восьмилетних школьников на самокатах, которые переезжали дорогу по пешеходному переходу на красный свет.