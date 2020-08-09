Минтруд разъяснил правила диспансеризации для работников старше 40 лет

В Минтруде разъяснили правила прохождения диспансеризации для работников старше 40 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 11 августа 2020 года Трудовой кодекс дополняется нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — рассказали в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что освобождение от работы для прохождения диспансеризации направлено на предупреждение заболеваний и их выявление на ранних стадиях.

Кроме того, в Минтруде отметили, что освобождение для диспансеризации предусмотрено для всех работников на один оплачиваемый день раз в три года, для работников в возрасте 40 лет и старше — на один рабочий день один раз в год, для работников предпенсионного и пенсионного возраста — на два рабочих дня один раз в год.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной, чтобы пройти диспансеризацию.

31 июля российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.

Документ начнёт действовать с 11 августа.