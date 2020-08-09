Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS
- РИА Новости
По словам учёного, известно, что у SFTS, в отличие от коронавируса, «желудочно-кишечное проявление».
«Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем, и тем», — рассказал доцент URA.RU.
По его словам, ряд специалистов уже заявили, что SFTS не представляет опасности для России, однако у научного сообщества ещё нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.
«Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения. Думаю, в течение недели мы получим больше информации», — сказал Митрохин.
Ранее в Китае предупредили о распространении в стране вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не выявлено.