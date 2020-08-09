У посольства Белоруссии в Петербурге образовалась очередь из голосующих

Короткая ссылка
У отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге образовалась очередь из примерно 60 человек, которые пришли проголосовать на выборах президента республики.
У посольства Белоруссии в Петербурге образовалась очередь из голосующих
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

В здании расположен участок для голосования №103, в него пускают по одному человеку.

Среди пришедших проголосовать в основном молодёжь и люди среднего возраста, уточняет агентство.

Перед голосованием людям выдают маски.

9 августа в Белоруссии открылось более 5,7 тыс. избирательных участков в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.

Явка на досрочное голосование на президентских выборах составила 41,7%.

Участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кандидатами зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить