У посольства Белоруссии в Петербурге образовалась очередь из голосующих
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
В здании расположен участок для голосования №103, в него пускают по одному человеку.
Среди пришедших проголосовать в основном молодёжь и люди среднего возраста, уточняет агентство.
Перед голосованием людям выдают маски.
9 августа в Белоруссии открылось более 5,7 тыс. избирательных участков в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.
Явка на досрочное голосование на президентских выборах составила 41,7%.
Участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кандидатами зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.