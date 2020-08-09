У посольства Белоруссии в Петербурге образовалась очередь из голосующих

У отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге образовалась очередь из примерно 60 человек, которые пришли проголосовать на выборах президента республики.

Об этом сообщает РИА Новости.

В здании расположен участок для голосования №103, в него пускают по одному человеку.

Среди пришедших проголосовать в основном молодёжь и люди среднего возраста, уточняет агентство.

Перед голосованием людям выдают маски.

9 августа в Белоруссии открылось более 5,7 тыс. избирательных участков в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.

Явка на досрочное голосование на президентских выборах составила 41,7%.

Участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кандидатами зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.