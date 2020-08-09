В России скончались ещё 77 пациентов с коронавирусом

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В России скончались ещё 77 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 14 931.
В России скончались ещё 77 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в России умерли 129 пациентов с коронавирусом.

Ранее в Росстате сообщили, что в июне коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5448 человек.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в России летальность от COVID-19 на 100 тыс. населения в разы ниже, чем во многих других странах.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с коронавирусом.

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