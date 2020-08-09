Назван самый малочисленный народ в России

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Чамалалы, проживающие в Чечне и Дагестане, считаются самым малочисленным народом в России. На момент переписи в 2010 году их насчитывалось 24 человека.
Назван самый малочисленный народ в России
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«В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающие себя чамалалами, которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев», — приводит сообщение медиаофиса переписи РИА Новости.

Там пояснили, что численность этого народа в XIX веке составляла не менее 3889 человек, а в 1967 году их было более 4 тыс.

В марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств

Поправки к Конституции вступили в силу с 4 июля.

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