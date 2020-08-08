В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям

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Мэрия Хабаровска заявила о снижении числа участников акций, которые поддерживают арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям
  • РИА Новости

«В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз она собрала 2,8 тысячи человек. Третью неделю подряд снижается количество митингующих», — приводит РИА Новости сообщение хабаровской мэрии.

Там отметили, что у жителей города «сказывается усталость» — «горожане предпочли в выходной заняться своими делами, а не митинговать».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно.

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв отмечал, что к несогласованным митингам присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.

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