В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям

Мэрия Хабаровска заявила о снижении числа участников акций, которые поддерживают арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз она собрала 2,8 тысячи человек. Третью неделю подряд снижается количество митингующих», — приводит РИА Новости сообщение хабаровской мэрии.

Там отметили, что у жителей города «сказывается усталость» — «горожане предпочли в выходной заняться своими делами, а не митинговать».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно.

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв отмечал, что к несогласованным митингам присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.