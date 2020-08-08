В мэрии Хабаровска заявили о снижении интереса жителей к акциям
- РИА Новости
«В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз она собрала 2,8 тысячи человек. Третью неделю подряд снижается количество митингующих», — приводит РИА Новости сообщение хабаровской мэрии.
Там отметили, что у жителей города «сказывается усталость» — «горожане предпочли в выходной заняться своими делами, а не митинговать».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно.
Врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв отмечал, что к несогласованным митингам присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.