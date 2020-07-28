Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.

«Уверен, что все акции в крае были поначалу стихийные, всё делалось от души. Но на эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы... мы их фиксируем вместе с органами безопасности», — цитирует РИА Новости Дегтярёва, который выступил в законодательной думе края.

По его словам, «все эти люди понятны, с ними идёт работа».

«Это уже не имеет ничего общего с праведным гневом, желанием защитить Фургала. С несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать», — добавил Дегтярёв.

Ранее врио главы Хабаровского края сообщил, что у участников несанкционированной акции в поддержку арестованного Сергея Фургала изъяли несколько ножей и топор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя происходящее в Хабаровске, заявил, что ситуация в регионе за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается».