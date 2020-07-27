В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

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Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скорее успокаивается», — сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что давать какие-либо оценки деятельности Дегтярёва преждевременно.

«Он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это. Какие-то оценки... преждевременно давать», — отметил Песков.

Ранее Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями по основным вопросам и проблемам.

20 июля российский лидер Владимир Путин назначил Дегтярёва врио главы региона. Прошлый его руководитель Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия».

По словам Пескова, президент руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей.

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