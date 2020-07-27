В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
«Скорее успокаивается», — сказал он журналистам.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что давать какие-либо оценки деятельности Дегтярёва преждевременно.
«Он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это. Какие-то оценки... преждевременно давать», — отметил Песков.
Ранее Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями по основным вопросам и проблемам.
20 июля российский лидер Владимир Путин назначил Дегтярёва врио главы региона. Прошлый его руководитель Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия».
По словам Пескова, президент руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей.