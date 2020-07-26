Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями

Короткая ссылка
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями по основным вопросам и проблемам региона.
Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями
  • © Администрация Хабаровского края

«Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей разных социальных групп и населённых пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться, — увижусь», — цитирует его пресс-служба.

Дегтярёв добавил, что обдумает эту идею и «посмотрит, как конкретно это сделать».

Ранее Михаил Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить