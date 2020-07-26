Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями по основным вопросам и проблемам региона.

«Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей разных социальных групп и населённых пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться, — увижусь», — цитирует его пресс-служба.

Дегтярёв добавил, что обдумает эту идею и «посмотрит, как конкретно это сделать».

Ранее Михаил Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве региона.