Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями
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«Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей разных социальных групп и населённых пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться, — увижусь», — цитирует его пресс-служба.
Дегтярёв добавил, что обдумает эту идею и «посмотрит, как конкретно это сделать».
Ранее Михаил Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве региона.