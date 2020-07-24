Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве Хабаровского края

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве региона.
Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве Хабаровского края
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Как пишет РИА Новости, об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Из администрации ушёл первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме», — рассказал он.

Также Дегтярёв добавил, что ждёт по почте заявление об уходе от зампреда правительства края Юрия Золочевского, которое также будет подписано.

Вместе с этим он указал, что свою должность покинет ещё и советник губернатора Захар Синяговский.

Ранее Дегтярёв сообщил, что правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.

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