Дегтярёв рассказал о людях с ножами и топором на акции в Хабаровске

У участников несанкционированной акции в поддержку арестованного бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала изъяли несколько ножей и топор. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярёв в прямом эфире в Instagram.

«У нас в субботу на несанкционированной акции в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить?» — сказал он.

Дегтярёв призвал граждан «оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга».

Он также подчеркнул, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги, но «лучшая помощь будет, если каждый будет работать на своём месте».

20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с поста «в связи с утратой доверия», назначив на его должность Дегтярёва.

В Кремле считают преждевременным давать какие-либо оценки его деятельности, однако отмечают, что ситуация «успокаивается».

Там также заявили, что знают о прилетевших в Хабаровск «псевдооппозиционерах» и «специальных дебоширах», для которых эти продолжающиеся акции являются «питательной почвой».

При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, говорить об организации протестов из-за рубежа нельзя.