В Кремле заявили о прилетевших в Хабаровск «псевдооппозиционерах»

В Кремле знают, что в Хабаровск на фоне несанкционированных акций прилетели «псевдооппозиционеры», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что говорить об организации протестов из-за рубежа нельзя. Однако, по его словам, «то, что со временем присоединились эти элементы, — это однозначно».

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил об имеющейся у него информации, что протесты подогреваются в том числе гражданами других государств.

Он подчеркнул, что обстановка в целом спокойная, однако есть опасность «некоторых провокаций».