В Кремле заявили о прилетевших в Хабаровск «псевдооппозиционерах»

Короткая ссылка
В Кремле знают, что в Хабаровск на фоне несанкционированных акций прилетели «псевдооппозиционеры», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о прилетевших в Хабаровск «псевдооппозиционерах»
  • РИА Новости

«Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что говорить об организации протестов из-за рубежа нельзя. Однако, по его словам, «то, что со временем присоединились эти элементы, — это однозначно».

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил об имеющейся у него информации, что протесты подогреваются в том числе гражданами других государств.

Он подчеркнул, что обстановка в целом спокойная, однако есть опасность «некоторых провокаций».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить