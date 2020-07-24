Дегтярёв заявил о возможных провокациях на митингах в Хабаровске

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На несанкционированных митингах, которые проходят в Хабаровске, возможны провокации, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.
Дегтярёв заявил о возможных провокациях на митингах в Хабаровске
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По его словам, есть оперативные данные.

«Мы собирались со всеми руководителями органов — полиции, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. В целом она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие», — цитирует РИА Новости Дегтярёва.

Ранее врио губернатора Хабаровского края не исключил возможности ужесточения ограничений в регионе из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Он отметил, что есть риск роста заболеваемости, который может быть связан с нарушениями рекомендованных мер противодействия распространению коронавируса в регионе.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

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