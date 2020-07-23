Дегтярёв допустил возможность ужесточения ограничений из-за COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не исключил возможности ужесточения ограничений в регионе из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Безусловно, есть риск роста заболеваемости. Мы с Роспотребнадзором будем принимать решение. Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что рост заболеваемости может быть связан с нарушениями рекомендованных мер противодействия распространению коронавируса в регионе.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей региона.