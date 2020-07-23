Дегтярёв допустил возможность ужесточения ограничений из-за COVID-19

Короткая ссылка
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не исключил возможности ужесточения ограничений в регионе из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Дегтярёв допустил возможность ужесточения ограничений из-за COVID-19
  • РИА Новости

«Безусловно, есть риск роста заболеваемости. Мы с Роспотребнадзором будем принимать решение. Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что рост заболеваемости может быть связан с нарушениями рекомендованных мер противодействия распространению коронавируса в регионе.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить