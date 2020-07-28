В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Короткая ссылка
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
  • РИА Новости

Он отметил, что речь идёт о беспрецедентном случае — «ещё ни разу руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению, к убийству».

По его словам, этим можно объяснить и действия по задержанию экс-губернатора Сергея Фургала, и назначение врио главы региона Михаила Дегтярёва, и «эмоциональную реакцию» местных жителей.

«Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учётом специфики региона, с учётом особенностей той ситуации», — сказал Песков журналистам.

Ранее Дегтярёв заявил, что к несогласованным митингам присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить