В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что речь идёт о беспрецедентном случае — «ещё ни разу руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению, к убийству».

По его словам, этим можно объяснить и действия по задержанию экс-губернатора Сергея Фургала, и назначение врио главы региона Михаила Дегтярёва, и «эмоциональную реакцию» местных жителей.

«Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учётом специфики региона, с учётом особенностей той ситуации», — сказал Песков журналистам.

Ранее Дегтярёв заявил, что к несогласованным митингам присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.