Четыре выпускника из Подмосковья получили по 300 баллов на ЕГЭ

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Четыре выпускника из Московской области получили по 300 баллов в рамках трёх предметов на ЕГЭ.
Четыре выпускника из Подмосковья получили по 300 баллов на ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Это школьники из Химок, Коломны, Дубны и Подольска.

«Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Подмосковье уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ», — заявила Каклюгина.

Она поздравила выпускников и педагогов с блестящими результатами.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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