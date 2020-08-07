Четыре выпускника из Подмосковья получили по 300 баллов на ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
Это школьники из Химок, Коломны, Дубны и Подольска.
«Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Подмосковье уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ», — заявила Каклюгина.
Она поздравила выпускников и педагогов с блестящими результатами.
Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.