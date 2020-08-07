Врач рассказала, как справиться с резкими перепадами атмосферного давления

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Врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала, как справиться с резкими перепадами атмосферного давления.
Врач рассказала, как справиться с резкими перепадами атмосферного давления
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В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что прежде всего это отражается на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем и хроническими заболеваниями.

«Соответственно, те же хроники, гипертоники или же люди с инсультом в истории болезни, с атеросклерозом сосудов головного мозга, они более подвержены каким-то ухудшениям состояний при изменении метеоусловий», — заявила Стрельченко.

По её словам, в такие дни нужно больше отдыхать, правильно питаться и не забывать про терапию.

Как считает эксперт, гипертоникам следует исключить продукты и напитки, способные поднять давление, например кофе и крепкий чай.

«И наоборот, людям, которые склонны к падению давления, можно выпить покрепче кофе», — добавила она.

Ранее директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов в беседе с газетой «Известия» рассказал, как избежать теплового удара.

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