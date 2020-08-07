На реке Амбарной в Норильске произошёл разлив топлива

Разлив топливно-водяной смеси произошёл на реке Амбарной в Норильске во время работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Как отмечается, оперативному дежурному поступила информация, что при перекачке смеси оборвался гибкий трубопровод.

«Произошёл разлив на рельеф местности с последующим попаданием в реку Амбарную. Работы проводит организация «Политех», — говорится в сообщении.

По предварительной информации компании, в реку попал 1 куб. м топлива. Сотрудники Росприроднадзора пока не подтвердили эти данные.

Ранее сообщалось, что «Норникель» завершил сбор загрязнённого грунта на месте ЧП в Норильске.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.