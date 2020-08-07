На реке Амбарной в Норильске произошёл разлив топлива
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Как отмечается, оперативному дежурному поступила информация, что при перекачке смеси оборвался гибкий трубопровод.
«Произошёл разлив на рельеф местности с последующим попаданием в реку Амбарную. Работы проводит организация «Политех», — говорится в сообщении.
По предварительной информации компании, в реку попал 1 куб. м топлива. Сотрудники Росприроднадзора пока не подтвердили эти данные.
Ранее сообщалось, что «Норникель» завершил сбор загрязнённого грунта на месте ЧП в Норильске.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.