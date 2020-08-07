На реке Амбарной в Норильске произошёл разлив топлива

Короткая ссылка
Разлив топливно-водяной смеси произошёл на реке Амбарной в Норильске во время работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
На реке Амбарной в Норильске произошёл разлив топлива
  • © МЧС РФ

Как отмечается, оперативному дежурному поступила информация, что при перекачке смеси оборвался гибкий трубопровод.

«Произошёл разлив на рельеф местности с последующим попаданием в реку Амбарную. Работы проводит организация «Политех», — говорится в сообщении.

По предварительной информации компании, в реку попал 1 куб. м топлива. Сотрудники Росприроднадзора пока не подтвердили эти данные. 

Ранее сообщалось, что «Норникель» завершил сбор загрязнённого грунта на месте ЧП в Норильске.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить