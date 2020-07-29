«Норникель» завершил сбор загрязнённого грунта на месте ЧП в Норильске

Короткая ссылка
Первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил о завершении сбора загрязнённого грунта на месте разлива дизельного топлива в Норильске.
«Норникель» завершил сбор загрязнённого грунта на месте ЧП в Норильске
  • РИА Новости

«По текущему состоянию мы собрали практически весь грунт, вывезли мы весь загрязнённый грунт. Сумма составила в итоге около 189 тыс. т», — цитирует его ТАСС.

По его словам, грунт размещён в крытых ангарах, которые закрыты от атмосферного влияния.

«Продолжаем на территории аварийного резервуара потихонечку откачивать то топливо, которое ещё высачивается вместе с водой. На настоящий момент у нас там собрано более 8 тыс. куб. м», — добавил он.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила,что реабилитация экологии после разлива дизельного топлива в Норильске, по предварительным оценкам учёных, займёт от пяти до десяти лет.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить