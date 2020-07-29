«Норникель» завершил сбор загрязнённого грунта на месте ЧП в Норильске

Первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил о завершении сбора загрязнённого грунта на месте разлива дизельного топлива в Норильске.

«По текущему состоянию мы собрали практически весь грунт, вывезли мы весь загрязнённый грунт. Сумма составила в итоге около 189 тыс. т», — цитирует его ТАСС.

По его словам, грунт размещён в крытых ангарах, которые закрыты от атмосферного влияния.

«Продолжаем на территории аварийного резервуара потихонечку откачивать то топливо, которое ещё высачивается вместе с водой. На настоящий момент у нас там собрано более 8 тыс. куб. м», — добавил он.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила,что реабилитация экологии после разлива дизельного топлива в Норильске, по предварительным оценкам учёных, займёт от пяти до десяти лет.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.